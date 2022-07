Festival Bon Odori chega à 20ª edição e acontece no mês de agosto

A 20ª edição do Bon Odori, Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas, acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto. Assim, após dois anos com eventos adaptados, devido a pandemia da Covid-19, terá o tema Resiliência.

A celebração, que já é tradição no calendário goianiense, espera receber novamente as 8 mil pessoas no Clube Kaikan, ao longo das duas noites de festa. Uma das muitas novidades desta edição será a presença do apresentador e dançarino paulista Yudi Tamashiro. Ademais, o evento terá a participação e interação da cantora Karen Ito junto ao público. O Bon Odori terá transmissão simultânea on-line pelo YouTube da Embaixada do Japão no Brasil.

O evento é realizado pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás – ANBG KAIKAN. Além disso, tem parceria da Embaixada do Japão no Brasil e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (BUNKYO).

A venda dos ingressos antecipados da 20ª edição do Bon Odori já estão disponíveis no site bilheteriadigital.com. Desse modo, custam R$ 50 para o primeiro a sexta-feira (26/7), e R$ 60 para o sábado (27/7), já incluso uma porção de Guioza. Assim, estes valores são para meia entrada, que é garantida com apresentação de uma arteirinha de estudante ou com a doação de 1kg de alimento não perecivel. Mais informações no Instagram da organização.

O evento

O Bon Odori faz parte do calendário oficial de Goiânia, sendo realizado anualmente. Dessa forma, a festa acontece sempre em agosto, após o pôr-do-sol. Na crença dos nipônicos, é neste momento que, uma vez ao ano, os antepassados têm a oportunidade de festejar com os descendentes, que os homenageiam.

Serviço: 20ª edição do Festival Bon Odori

Quando: 26 e 27 de agosto

Onde: Clube Kaikan (ANBG) – Av. Planície S/Nº, Conjunto Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Campus Samambaia da UFG).

Ingressos: A partir de R$ 50