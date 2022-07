Flamboyant Garden Festival tem gastronomia e cultural ao ar livre

Pensado para todas as idades, o Flamboyant Shopping Center irá realizar uma nova edição do Flamboyant Garden Festival. Assim, tendo o Garden como cenário, a proposta é promover atrações gastronômicas e culturais com entrada gratuita, ao ar livre.

A estreia da programação tem início com o Música no Garden, dia 7 de julho, às 19h30. Dessa forma, a Orquestra Sinfônica de Goiânia faz sua exibição com um repertório amplo. Saiba AQUI mais informações.

Outra atração confirmada para o Música no Garden, no dia 31 de julho, às 19h30, é o show comandado pelo cantor e compositor Renato Teixeira. Referência na MPB, o artista é autor de clássicos como “Romaria”, sucesso na voz de Elis Regina, em 1977. Além disso, de “Tocando em Frente”, uma parceria com Almir Sater, que também foi gravada por Maria Bethânia e “Dadá Maria”, em dueto com Gal Costa. Ademais, “Frete”, tema de abertura do seriado Carga Pesada, da Rede Globo, “Amanheceu” e muitos outros sucessos. Recentemente, Renato Teixeira fez participação na novela Pantanal, como o peão Quim.

Mais atrações

Outra atração do Flamboyant Garden Festival, mais voltada para crianças, é o Teatro no Garden. Duas companhias, a Cia Flor do Cerrado e a outra Cia de Teatro Sala 3, comandam o palco aberto do Garden Flamboyant. Estão confirmadas as peças Cora Coralinha, no dia 12 de julho, bem como As aventuras de Pinóquio, no dia 26 de julho.

Para o Cinema no Garden, o shopping preparou duas sessões ao ar livre com sucessos que prometem agradar toda a família. Desse modo, com um telão gigante, a estrutura ainda inclui ambientação com lounges de apoio para receber o público num momento de descontração. Nesta temporada, às quintas-feiras, 14 e 28 de julho, foram reservadas, respectivamente, para as exibições dos filmes O Rei Leão e Aladdin.

A gastronomia ganha ainda mais espaço com a nova edição do Food Garden, no período de 18 a 22 de julho. As novidades da programação ficam por conta das oficinas promovidas pelo Sesi GO para adultos e crianças. Além disso, de shows intimistas e presença de Chefs convidados. Valorizando a música, os cantores Anderson, vocalista do Mr. Gyn, e Tom Chris se revezam em dias alternados no palco do evento.

Serviço: Flamboyant Garden Festival

Onde: área externa do Flamboyant Shopping Center, próximo ao Polo Gastronômico

Quando: julho 2022

Entrada: Gratuita