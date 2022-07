Inscrições abertas para casas a custo zero em Hidrolândia e Santo Antônio do Descoberto

Estão abertas as inscrições para a participação no sorteio de casas a custo zero em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, e em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

Para participar do sorteio é preciso ter vínculo comprovado com o respectivo município e atender a todos os critérios socioeconômicos estipulados pela legislação do programa Pra Ter Onde Morar- Construção, como ter renda familiar de até um salário mínimo, não ter recebido do Estado nenhum benefício habitacional e ter inscrição no CadÚnico.

Abandono de incapaz: Bebê é encontrado, em Santo Antônio do Descoberto, dentro de sacola plástica

Cada moradia possui sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos sendo um de casal, um banheiro, área de serviço coberta, quintal descoberto, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado, com área construída de no mínimo 42,43m² e lote com área mínima de 200m².

Como fazer a inscrição para casas a custo zero

Para as 50 residências localizadas no município de Hidrolândia, as inscrições podem ser feitas pessoalmente até o dia 20 de julho, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Hidrolândia, localizada na Avenida Goiânia, número 1001, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13 às 18 horas.

Aluguel Social: Inscrição para programa passa a ser permanente; veja como fazer

Já Em Santo Antônio, os interessados podem se inscrever, até o dia 14 de julho, através do endereço eletrônico da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Caso o candidato não tenha acesso à internet, ele pode comparecer presencialmente à Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto. No total, 28 moradias estarão disponíveis na cidade.

Após as inscrições, os candidatos passam por uma análise na documentação a fim de verificar se estão aptos a participarem do processo seletivo. O sorteio formam ainda os cadastros de reserva, utilizados em caso de desclassificação das primeiras famílias sorteadas por eventuais irregularidades.

Homicídio: Corpo de aposentado que foi cobrar dívida de R$ 70 mil é encontrado, em Caiapônia