Prefeitura de Aparecida realiza Parquinho da Vacinação no sábado (9/7)

Neste mês de férias, a prefeitura de Aparecida terá uma programação especial para estimular a imunização na cidade, principalmente, das crianças, e irá realizar, neste sábado (9/7), a primeira edição do Parquinho da Vacinação. Assim, das 9h às 17h, o Centro de Artes e Esportes Unificados Orlando Alves Carneiro (CEU das Artes), que fica na Avenida V-5, no Setor Cidade Vera Cruz, ganhará brinquedos, lanches e personagens infantis. Desse modo, o acesso ao local será gratuito. Porém, o passaporte de entrada é o cartão de vacinação dos pequenos. As crianças poderão aproveitar a estrutura e, ao final, atualizarem o esquema vacinal.

Todas as vacinas de rotina e de campanha estarão disponíveis no CEU das Artes neste sábado. Durante o Parquinho da Vacinação em Aparecida, pais e acompanhantes também poderão ser imunizados .

A coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, reforça que a iniciativa é mais uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Dessa forma, o objetivo é aproximar a vacinação dos moradores: “A imunização é uma estratégia coletiva de prevenção, que precisa alcançar o maior número de pessoas para funcionar. Contudo, temos observado, ano após ano, a queda dos índices de vacinação, inclusive com o retorno de doenças que já estavam erradicadas”, afirma.

Programação do Parquinho da Vacinação em Aparecida

O Parquinho da Vacinação deste sábado, contará com brinquedos como pula-pula, pebolim e piscina de bolinhas, além de famosos personagens infantis. Ademais, para repor as energias, as crianças terão acesso livre a pipoca, algodão doce e picolé.

No último sábado do mês, 30 de julho, o Parquinho será montado na Praça Joaquim Ricardo Teixeira, no Jardim Tiradentes. Para ter acesso às estruturas, basta apresentar o cartão de vacinação. Ele será avaliado pela equipe da SMS e, ao final da brincadeira, o esquema vacinal das crianças poderá ser atualizado.

O Parquinho da Vacinação é uma iniciativa da Prefeitura de Aparecida, que recebe o apoio da Associação Comercial e Industrial da cidade (Aciag) e das empresas Costa Brava, Disbral e Nattos Beer.