Adolescente é encontrado morto em fosso de ventilação, em prédio de Goiânia

Um jovem de 17 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (8/7) em um prédio localizado no Setor Marista, em Goiânia. Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o corpo foi encontrado no fosso de ventilação do condomínio.

Para conseguir ter acesso ao local, foi preciso quebrar uma parede, com a autorização do síndico. A informação recebida pelo CBMGO é que o adolescente teria caído do 33º andar.

O que diz o condomínio

Moradores relatos que ouviram um barulho alto por volta da meia-noite. A informação repassada pela administração do edifício, aos moradores, é de que houve uma morte acidental de um visitante e que todas as medidas necessárias haviam sido tomadas.

O condomínio não quis se posicionar e não autorizou funcionários da portaria a repassarem contatos da administração. A Polícia Técnico-Científica esteve no local e levou o corpo do adolescente para a realização de necropsia.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) não passou mais informações sobre o caso.

