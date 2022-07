Caminhão carregado com gás pega fogo na GO-080, em Nerópolis

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado no início desta quarta-feira (7/7) para conter um incêndio de grandes proporções que atingiu três caminhões próximo a um posto de combustível em Nerópolis, região metropolitana da capital.

De acordo com a corporação, o fogo começou no tanque de combustível de um caminhão carregado com 9 toneladas de GLP, mais conhecido como gás de cozinha. O incêndio se espalhou por toda carga fazendo com que os botijões de GLP incendiados fossem arremessados a longas distâncias.

Em seguida, as chamas se espalharam para outros dois caminhões. Um deles estava carregado com 48 mil quilos de nitrato de amônia.

No total, sete viaturas e 15 bombeiros militares trabalharam no combate ao incêndio. Foram usados cerca de 50 mil litros e água e 60 litros de líquido gerador de espuma (LGE) para conter as chamas. A operação durou cerca de três horas.

Apesar dos danos, não houve vítimas. Não há informações sobre como o incêndio teria começado.

