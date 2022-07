SES confirma primeira morte por Chikungunya em Goiás, neste ano de 2022

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Goiás confirmou uma morte por Chikungunya, em 2022, no Estado. De acordo com os dados epidemiológicos divulgados pela pasta, há mais de 3 mil casos confirmados da doença.

O atual número de casos de Chikungunya em Goiás representa um aumento de quase 300% em relação ao ano anterior. Vale lembrar que, assim como a dengue, a doença é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti.

A SES/GO informou ainda que neste ano, a pasta já recebeu cerca de 4.715 notificações de casos no estado. Este valor é quatro vezes maior do que todo o ano de 2021.

O que mostram os indicadores da saúde de Goiás

Os indicadores da saúde de Goiás mostram que os casos de Chikungunya confirmados, no Estado, estão concentrado em 76 municípios goianos. Do total de cidades que compõem Goiás, 128 deles não tem nenhum caso notificado e outras 42 tem apenas casos suspeitos.

A Secretaria de Estado de Saúde vem monitorando os casos da doença desde o ano de 2015, com exceção de 2017 e 2018. Com base nesta avaliação, o número de pessoas diagnosticadas com a doença é o maior já registrado desde então.

