Suspeito de matar crianças de 5 e 7 anos continua sendo procurado pela polícia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Bonópolis e Grupo de Investigação de Homicídios de Porangatu, divulgou, na manhã desta sexta-feira (8), a foto do suspeito de ter assassinado dois irmãos, de 5 e 7 anos, na última quarta-feira (6/7), em Bonópolis, no norte goiano.

De acordo com a corporação, já foi expedido um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que está sendo procurado pela prática dos crimes de homicídio e estupro. Investigações apontam que as crianças tiveram o pescoço cortado e a menina, de 5 anos, ainda foi vítima de violência sexual.

Qualquer informação que auxilie na localização do suspeito deve ser repassada pelos números (62) 98598-7885 ou 197, com garantia de sigilo. A polícia ressalta que atualmente, o suspeito pode estar um pouco diferente, pois a foto divulgada é do RG e foi tirada em 2010.

Relembre o caso

Duas crianças, identificadas como Ayla Luciene Jesus Nunes, de 5 anos, e Luiz Otávio Nunes Reis, de 7 anos, foram encontradas mortas na cidade de Bonópolis.

O corpo do menino foi encontrado nos fundos da residência quando a mãe chegou do trabalho. Já a menina foi encontrada em uma região de mata pouco tempo depois. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Danilo Wendell, a menina tinha sinais de violência sexual.

Informações iniciais apontam que o suspeito não tem relação de parentesco com as vítimas, mas era visto com frequência na cidade. As duas crianças morreram com golpes de faca na garganta.

Desde o dia do crime, o suspeito segue foragido.

