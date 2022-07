EFG em Artes Basileu França tem inscrições abertas para cursos técnicos

As inscrições para cursos técnicos na Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, em Goiânia, estão abertas até o dia 30 de julho. Assim, são 165 vagas distribuídas entre as áreas de Teatro (25 vagas), Música (50 vagas), Dança (50 vagas) e Artes Visuais (40 vagas). O candidato interessado deve ler o edital, fazer a inscrição e seguir o cronograma de datas. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter no mínimo 14 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

As avaliações vão acontecer do dia 8 ao dia 12 de agosto de modo presencial. Ademais, o resultado final será publicado no site da escola, no dia 12 de agosto para Dança, no dia 18 de agosto para as demais áreas.

Os cursos técnicos oferecidos pelo EFG em Artes Basileu França são gratuitos, presenciais e possuem a duração média de dois anos. Desse modo, o aluno que concluir o curso obtém o certificado reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação. Além disso, pode ter a possibilidade de inserção no mercado de trabalho artístico, antes mesmo da conclusão do curso. Historicamente, o Basileu França tem a tradição de dar o subsídio necessário para os artistas seguirem carreira nacional e internacional.

O processo seletivo para o curso técnico de Teatro conta com uma avaliação teórica, que será aplicada no dia 9 de agosto e uma prática no dia 11 de agosto. O curso será ofertado no período noturno, todas as segundas e quintas – das 18h às 22h. Para o técnico de Artes Visuais as avaliações, uma redação e um teste de desenho, vão acontecer no dia 10 de agosto. O curso será de segunda a sexta e o candidato pode escolher entre o turno vespertino ou o noturno.

Mais opções

Para a área de Música, o EFG em Artes Basileu França irá distribuir 50 vagas entre bateria, canto lírico, canto popular, clarineta, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico e fagote. Além disso, flauta transversal, guitarra elétrica, oboé, percussão, piano erudito, piano popular, saxofone, teclado, trombone, trompete, bem como viola clássica, violão, violino e violoncelo. O interessado em participar do processo seletivo vai poder optar pelo turno vespertino ou noturno. Dessa forma, as avaliações vão acontecer do dia 8 ao dia 12 de agosto. Nelas, o candidato vai ter que executar um solfejo e uma leitura à primeira vista no instrumento escolhido.

O Técnico em Balé Clássico tem a duração de três anos. Já o Técnico em Dança Contemporânea são dois anos. Ambos são ofertados no período noturno de segunda a sábado. Assim, estão sendo disponibilizadas 25 vagas para cada modalidade. A avaliação prática vai ser presencial, no dia 8 de agosto e por se tratar de teste de habilidades específicas, não há obrigatoriedade no preenchimento de todas as vagas.

Serviço: Edital Cursos Técnicos EFG em Artes Basileu França

Quando: até o dia 30 de julho

Onde: https://basileufranca.com.br/editais/