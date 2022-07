Plataforma de esportes lança versão exclusiva para o Brasil

Com o aumento no número de interessados em apostas online, diversas empresas voltaram os seus olhos para esse mercado. Os desenvolvimentos nos últimos anos foram diversos. Desde a criação de aplicativos com dedicação exclusiva para sistemas operacionais, até sites totalmente adaptados culturalmente para diferentes países.

Após focar no continente africado em 2021, a 10bet resolveu focar os seus investimentos no mercado da América Latina em 2022. E um dos países escolhidos pela empresa para desenvolver os seus serviços foi justamente o Brasil. Afinal, o mercado brasileiro representa um dos melhores mercados de apostas esportivas do continente sul-americano.

Além de fãs de esportes, os brasileiros também têm recebido mais informações sobre as apostas esportivas online. As próprias autoridades brasileiras têm debatido sobre a regularização desse mercado, com o presidente Jair Bolsonaro dando aval para a aprovação de leis para quem deseja apostar em esportes.

Feito por brasileiros para brasileiros

No intuito de ser referência no mercado brasileiro, o site 10betbrasil.com/ apresenta uma plataforma diferenciada para o apostador do Brasil. Com ótima cobertura de mercados, métodos de depósito e saque populares para brasileiros, bem como a possibilidade de depósitos em reais, a 10bet combinou a sua experiência no mercado de apostas esportivas com o conhecimento nativo da sua equipe brasileira para criar a melhor plataforma para quem gosta de apostar online estando no Brasil.

Para criar a sua plataforma, a 10bet fez questão de colocar o apostador em primeiro lugar. Dessa forma, os desenvolvedores do site souberam o que era necessário para fazer com que o apostador realmente se sinta em casa apostando nesse site. Além disso, o time de marketing investiu em criar canais de engajamento com os usuários.

Usando canais de contato via redes sociais, a 10bet pretende se engajar com os clientes do Brasil. Bem como receber as sugestões dos próprios apostadores que querem alterações no site. Esse canal aberto de contato com o apostador permite que os desenvolvedores recebam as informações necessárias em termos de requisições de clientes que desejam uma plataforma ainda melhor.

A combinação de um site adaptado à cultura do brasileiro, aliado a diversas ferramentas que permitem ao apostador apostar em seus jogos preferidos é um ótimo diferencial que a 10bet tem para oferecer. Além de atualizações constantes no site para que o apostador tenha ainda mais recursos para fazer as suas apostas online.

Calculadora de odds é uma das ferramentas usadas por apostadores

Ao acessar apostas esportivas, os apostadores que se cadastram e apostam em 10bet podem usar diversas ferramentas que ajudam a deixar a experiência do apostador ainda mais interessante. Esse é o caso da calculadora de odds, ferramenta que permite ao apostador brasileiro calcular os lucros que pode ter com apostas em diferentes odds.

A calculadora de odds da 10bet permite que o apostador defina o tipo de aposta, calcula lucros tanto para apostas simples como acumuladas, bem como use diferentes tipos de odds para fazer o cálculo desejado. Esse é o tipo de ferramenta que a 10bet Brasil tem como objetivo disponibilizar ao apostador para que ele sinta que tem tudo que precisa para fazer a sua aposta online.

Apostadores brasileiros já podem se cadastrar em 10bet

Com o lançamento da 10bet Brasil os apostadores brasileiros já podem se cadastrar para apostar online. Para fazer o cadastro, o passo a passo criado por esse site de apostas é extremamente simples e permite que o apostador possa se cadastrar rapidamente para apostar online.

Para deixar tudo ainda mais simples, a 10bet também investiu em uma experiência completa para quem pretende apostar usando dispositivos móveis. Logo, cabe ao apostador aproveitar essa oportunidade e se cadastrar para apostar o quanto antes.