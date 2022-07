Pré-candidato a deputado estadual, Ronilson Reis tem passe-livre na Assembleia de Deus Madureira

O vereador por Goiânia, Ronilson Reis (Brasil 35), é, oficialmente, um dos pré-candidatos a deputado estadual, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira.

O nome de Ronilson foi mencionado e liberado durante a realização da Convenção Estadual das Assembleias de Deus Mandureira, em São Miguel do Araguaia, ocorrida neste final de semana.

Homicídio: Mãe do cantor Delino Marçal é morta em porta de igreja em Goiânia

Presente no evento desde o primeiro dia, Ronilson não esconde sua satisfação. “Estou muito agradecido por ter às portas da Assembleia de Deus Madureira abertas para o nosso projeto político, que é fundamentado na fé e na defesa dos valores familiares”, ressaltou.

Ronilson Reis acrescentou ainda: “Minha gratidão a cada um. Foi um momento abençoado por Deus.”

Sentença: João de Deus pode retornar à prisão ainda nesta quinta-feira (6)

Convenção Estadual

A Convenção Estadual marcou 67° Assembleia Geral Extraordinária (AGE) das Assembleias de Deus, uma retomada das reuniões com público, após a pandemia, que deliberou sobre as ações que nortearão a vida espiritual e ministerial da igreja em Goiás.

Na ocasião, também foi inaugurado o Templo Sede das Assembleias de Deus – Ministério de Madureira no município.

Recuperação: Estudante que teve corpo queimado em escola deixa UTI de hospital de Goiânia

O pastor-presidente, Isaías do Prado conduziu todos os convencionais à oração e às diretrizes da Igreja, com a participação ainda do Bispo Oídes José do Carmo, e membros da Igreja.

O evento recebeu ainda, além de Ronilson Reis, diversas autoridades políticas, entre as quais o pré-candidato ao governo do Estado, Gustavo Mendanha.

Crimes Sexuais: Sobe para sete número de denúncias de crimes sexuais contra pastor em Goiânia