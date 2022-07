Seis espaços para você aproveitar a Praça Cívica, em Goiânia

A Praça Cívica, no Centro de Goiânia, oferece diversas opções de entretenimento para aproveitar o local. Assim, são seis espaços com atrações como sessões de cinema, exposição, museu e muitos livros, voltadas para todas as idades. Inclusive, são ótimas indicações para as férias de julho.

Com o nome original de Doutor Pedro Ludovico Teixeira, a Praça Cívica é considerada o marco inicial da construção de Goiânia. Dessa maneira, foi projetada por Attilio Corrêa Lima, com alguns prédios no estilo Art Déco, e construída em 1933. O local foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás (IPHAN) em 2003, juntamente com o conjunto urbano da cidade.

Confira os seis espaços para você aproveitar a Praça Cívica

Cine Cultura

Com até cinco sessões diárias e preço acessível, o Cine Cultura fica no Centro Cultural Marietta Telles Machado. Dessa forma, é uma ótima opção para os amantes do cinema. A programação é atualizada semanalmente e traz filmes fora do circuito comercial. Desse modo, o objetivo de valorizar a cultura cinematográfica. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local pelo valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Centro Cultural Marieta Telles Machado

Construído em 1933 em estilo art déco, o prédio serviu primeiro à Secretaria Geral do Estado. Depois abrigou o Fórum. Mais tarde foi sede da Secretaria da Fazenda. No local, funcionou o escritório técnico das obras da construção de Goiânia, em 1936. Hoje, no Centro Cultural Marietta Telles Machado funcionam algumas unidades e setores da Secretaria de Estado da Cultura.

Situado na Praça Cívica, o prédio abriga o Museu da Imagem e do Som (MIS), a Biblioteca Estadual Pio Vargas, Biblioteca Braille, Gibiteca Jorge Braga e Cine Cultura. Ademais, recebe exposições no local.

Até 19 de julho de 2022 está recebendo a exposição ‘80 Anos do Batismo Cultural de Goiânia’. Assim, rememora um momento histórico da capital, quando ela foi inaugurada para o mundo. A mostra está aberta gratuitamente para o público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Biblioteca Pio Vargas

Para quem gosta de imergir na literatura, o que não falta são opções na Biblioteca Pio Vargas. Dessa maneira, tem mais mais de 70 mil títulos de diferentes gêneros disponíveis para o público de todas as idades. O local foi recentemente reformulado e conta com espaços de estudo individual e coletivo, cantinho da leitura e um mini auditório.

A Biblioteca também tem um sistema de empréstimo de livros para quem preferir fazer a leitura em casa. Portanto, para usar o serviço basta fazer o cadastro com comprovante de endereço e identidade. Podem ser locados até três livros por vez, com sete dias para devolução.

Gibiteca Jorge Braga

A Gibiteca Jorge Braga conta com um espaço lúdico especial para receber as crianças, e é um dos seis espaços para você aproveitar a Praça Cívica, em Goiânia. Desse modo, são mais de 6 mil gibis e 11 mil livros, dentre eles, alguns raros. Além disso, o local tem mesas para leitura, tapete e almofadas.

O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No período de aulas, atende crianças de escolas públicas e privadas, com o objetivo de resgatar o hábito de leitura de histórias em quadrinhos.

Biblioteca Braille

Com 4 mil exemplares, 1 mil títulos em áudio, 30 mil livros no formato digital e 200 títulos em formato daisy, a Biblioteca Braille oferece cultura e literatura para as pessoas com deficiência visual da Região Metropolitana de Goiânia, do interior e de outros Estados da Região Centro-Oeste.

O espaço fica aberto de segunda à sexta, das 8h às 17h. Ademais, ainda possibilita empréstimos de livros em Braille e o envio de livros digitais via e-mail.

Museu Zoroastro Artiaga

Quem gosta de história e arte não pode deixar de visitar o Museu Zoroastro Artiaga, um dos seis espaços para você aproveitar a Praça Cívica. O espaço conta sobre a história de Goiás, desde sua formação geológica até os dias atuais. Assim, o acervo é composto por fósseis, fotografias, coleção de taxidermia, itens arqueológicos, entre outras peças que falam sobre o território goiano.

Construído em estilo Art Déco, o museu fica aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.