Suspeito de ajudar em homicídio de crianças queria namorar mãe das vítimas

Com o andamento das investigações sobre o assassinato do casal de irmãos, de 5 e 7 anos de idade, em Bonópolis, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) descobriu que o preso suspeito de auxiliar o autor dos crimes enviou mensagens para a mãe das crianças antes do crime.

De acordo com om as apurações feitas pela corporação policial, o homem detido na manhã deste domingo (10/7) tinha interesse em namorar com a mulher, mas até o que se sabe no momento não havia nenhum relacionamento entre os dois.

Apesar da existência de uma troca de mensagens, o conteúdo delas não foi divulgado pelo delegado responsável por investigar o caso. A polícia quer saber também se o investigado teve algum tipo de participação no homicídio das crianças, visto que conhecia o executor.

A suspeita da corporação veio após as investigações mostrarem que no dia do crime, a camisa usada pelo suspeito morto na manhã de ontem (10) era do suspeito preso, além de imagens que mostram os dois homens andando de moto juntos no mesmo dia.

Autor de homicídio é morto em confronto policial

O suspeito de matar de cometer o crime morreu neste domingo (10), na zona rural de Bonópolis, depois de aproximadamente cinco dias de buscas, feitas pela Polícia Militar de Goiás (PMGO). As buscas começaram na quarta-feira (6), quando os irmãos morreram.

Em imagens feitas pela polícia é possível ver quando a equipe troca tiros com o suspeito e posteriormente a chegada do mesmo, após ser baleado, em uma unidade de saúde da cidade.

Sobre o crime, o delegado explica que as crianças foram mortas com cortes de faca na garganta e que a menina, de 5 anos, apresentava sinais de estupro.

O tenente-coronel da Polícia Militar e comandante da 12ª Regional da corporação, contou que suspeito morto foi localizado em uma região de mata fechada, no assentamento Plínio Arruda Sampaio, em Bonópolis.

