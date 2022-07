Trecho da BR-153, em Aparecida de Goiânia, é interditado para obras novamente

Começa nesta segunda (11/7), à tarde, a segunda etapa das obras de construção da ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio, na BR-153, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

De acordo informado pela Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia e pelos serviços, o tráfego no sentido norte será desviado para a pista contrária (sentido sul), que irá operar em mão dupla de direção.

Prazo de conclusão da obra

Ainda de acordo com a concessionária, a previsão é de que a obra seja concluída até o final de outro deste ano. A expectativa da empresa contratada para a realização das obras é finalizar as atividades antes do início do período chuvoso.

Nesta segunda etapa, as obras irão se concentrar na cravação dos perfis da fundação, escavações, instalação das peças, concluindo na sequência com a pavimentação e sinalização da pista.

Vale lembrar que a primeira etapa etapa das obras foi finalizada em maio deste ano e com a finalização dela, a Triunfo Concebra deu andamento ao projeto para contemplar o sentido norte da via.

Para os motoristas que trafegam pelo local, a orientação é redobrar a atenção, respeitando a sinalização instalada pela concessionária. Dentre as orientações está também atentar-se para os limites regulamentados de velocidade e manter distância segura do veículo a sua frente.

Serão implantados painéis eletrônicos para reforço à orientação dos usuários e todo o trabalho será acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).