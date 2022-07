APorca Goiânia: evento terá feijoada e show de Diogo Nogueira

A Feijoada APorca irá retornar a Goiânia no dia 10 de setembro, em uma festa com show do cantor Diogo Nogueira. Assim, em sua 3ª edição, o evento terá música, gastronomia, eexperiências para o público.

Além do show do cantor e compositor Diogo Nogueira como atração principal, a feijoada APorca em Goiânia terá mais quatro atrações. Dessa forma, os nomes serão confirmados em breve pela organização, assim como o local da festa.

Em seu show, Diogo Nogueira cantará um repertório com sucessos de sua carreira como “Pé na Areia” e “Meu Instinto”. Ademais, “Fé em Deus”, “Clareou” e “Tá Faltando o Que, Espelho”. Além disso, o artista canta sucessos de outros artistas.

Os ingressos para o evento APorca começam a ser vendidos no dia 15 de julho, próxima sexta-feira. Dessa maneira, os valores ainda não foram divulgados.

A 2ª edição do evento, que aconteceu em dezembro de 2019, teve quatro tipos de feijoada, Desse modo, foram oferecidas a feijoada tradicional, feijoada vegetariana, feijoada de frutos do mar e a carioca. Além disso, foi disponibilizadas bancadas de petiscos.

Serviço: APorca volta a Goiânia com show de Diogo Nogueira

Quando: 10 de Setembro

Horário: A partir das 13h

No ingresso está incluso: Shows, Camiseta Oficial APorca & Feijoada