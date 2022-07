Fotos feitas durante prova da PMGO circulam na internet; banca é notificada

Candidatos que participaram da primeira etapa do concurso público da Polícia Militar de Goiás (PMGO) denunciaram que fotos foram tiradas durante a aplicação das provas do certame e divulgadas na internet.

O Governo de Goiás se pronunciou sobre o caso, dizendo que solicitou à banca examinadora que apure a situação. A primeira etapa do concurso aconteceu neste domingo (10/7). O objetivo do certame é o preenchimento de mais de 1,5 mil vagas, com salários de até R$ 6,3 mil.

Nas imagens que tem circulado nas redes sociais, é possível ver o caderno de provas, além de candidatos sentados nas cadeiras das salas de aplicação e até mesmo a identificação de um dos concorrentes. Vale lembrar que o uso de celular nos locais de prova é proibido em edital.

“Eu fico com medo de uma fraude. Se teve gente tirando foto, usando o celular, pode ter favorecido alguns. E a gente fica com medo de cancelar o concurso”, relatou uma candidata.

Outro candidato que fez a prova no último domingo relata que quando saiu do local, já ouviu candidatos falando sobre “problemas, de gente usando celular, e logo já estavam as fotos nas redes sociais”.

Secretaria de Estado da Administração se manifesta sobre o caso

Em nota divulgada, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) disse que a banca examinadora do certame, o Instituto AOCP, foi notificado sobre o caso nesta terça (12).

A partir da notificação, a banca deve apurar imediatamente o vazamento de imagens relacionadas ao concurso, em especial uma imagem que mostra o caderno de provas.

A Sead informou ainda que cobrou a identificação de quem fez as fotos, visando tomar as medidas necessárias. A nota ressalta que todos os protocolos de segurança foram adotados durante todo processo, inclusive no dia de aplicação da prova.

Dentre as medidas adotadas estava o “uso de detectores de metais, determinação aos candidatos para que guardassem os aparelhos eletrônicos em campo visível e a fiscalização nas dependências em que foram realizadas as provas”.