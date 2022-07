Cine Cultural tem estreias de filme e documentário na programação

O Cine Cultura recebe, a partir desta quinta-feira (14/7), a estreias na programação do filme Boa Mãe e do documentário Espero que esta te encontre e estejas bem. Assim, em cartaz até o dia 20, o cinema também conta com os filmes Seguindo todos os protocolos, A Jangada de Welles, bem como O Acontecimento.

Uma das estreias da semana, o longa Boa Mãe, da cineasta Hafsia Herzi, traz a história de Nora. Ela trabalha como faxineira e cuida de sua pequena família em um conjunto habitacional no norte de Marselha. Desse modo, o protagonista faz de tudo para que a espera para o julgamento do seu filho, que está preso por roubo, seja o mais indolor possível.

Já o documentário Espero que esta te encontre e estejas bem, da diretora Natara Ney, fala sobre a beleza dos acasos do tempo. Dessa forma, o filme se dá a partir de um lote com 110 cartas de amor foi encontrado em uma Feira de Antiguidades. Todas foram escritas por uma moradora de Campo Grande (MS) para o seu noivo no Rio de Janeiro.

Além disso, entre as estreias na programação do Cine Cultura haverá uma sessão gratuita de lançamento do longa-metragem goiano Granada, de Benedito Ferreira. Dessa maneira, a exibição será no domingo (17/7), às 20h45.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura do dia 14 a 20 de julho

14h – A Boa Mãe (14 anos)

15h55 – Seguindo Todos os Protocolos (18 anos)

17h20 – A Jangada de Welles (10 anos)

18h45 – O Acontecimento (16 anos)

20h45 – Espero que esta te encontre e estejas bem (Livre)

*domingo (17/7)

20h45: sessão gratuita de lançamento do filme goiano Granada, de Benedito Ferreira