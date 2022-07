Preso suspeito de matar esposa e enteada tenta atropelar delegado, em Goiânia

Nesta quarta-feira (13/7) um homem foi presos suspeito de matar a esposa e a filha dela, de 10 anos de idade, em Goiânia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), um comparsa também foi detido.

As apurações preliminares sobre o caso apontaram que os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados no município de Guapó, localizado na Região Metropolitana da capital.

Crimes sexuais: Homem é preso após acusar mulher de furto e estuprá-la, em Bom Jesus de Goiás

A suspeita da Polícia Civil é que a criança tenha sido estuprada pelo padrasto. Durante a prisão, o suspeito ainda tentou atropelar o delegado e outros policiais que auxiliavam no caso.

Prisão do suspeito e investigação

As prisões acontecera nesta quarta-feira (13). Segundo a corporação policial, o principal suspeito de cometer o crime foi encontrado em uma casa localizada no bairro Jardim Liberdade, em Goiânia.

Crime: Dono de farmácia é preso por vender e aplicar anabolizantes, em Mineiros

No momento em que percebeu a presença dos policiais, o homem arrancou com o carro de dentro do imóvel, batendo contra uma viatura, quebrando portão da casa, além de tentar atropelar a equipe.

O padrasto teria estuprado a enteada e a matado enforcada durante o ato sexual. Em seguida, teria assassinado a esposa, e mãe da menina, deixando os corpos no local até esta terça-feira (12), quando foram levados para Guapó e queimados com ajuda do comparsa.

Abuso sexual: Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada de 13 anos, em Pontalina

Os corpos das vítimas foram encontrados nesta quarta-feira (13). Depois da prisão do assassino, a corporação policial conseguiu localizar o comparsa e também o prendeu.

Mais detalhes sobre o caso serão repassados durante uma coletiva de imprensa, feita pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (14). O Dia Online não conseguiu localizar a defesa dos acusados, o espaço segue aberto para manifestações.