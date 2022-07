Sérgio Reis fará show de abertura do Festival Italiano de Nova Veneza

A 16ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza, que acontece entre os dias 4 e 7 de agosto de 2022, terá show do cantor Sérgio Reis na abertura do evento. Assim, a apresentação acontece no dia 4, uma quinta-feira, às 22h, com entrada gratuita. O evento começa a partir das 19h. O show é uma realização do Sesc GO na programação do festival.

Em 2022, o tema do Festival de Nova Veneza será “Uma boa massa, um bom vinho e uma boa companhia”. Nas últimas edições, o evento gastronômico atraiu cerca de 100 mil visitantes. Desse modo, para 2022 o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa, tem a expectativa que a quantidade de público supere a marca.

Claro, a população e os visitants poderão desfrutar da maior tradição italiana, a comida. Dessa maneira, serão cerca de 30 estandes oferecendo todos os tipos de massas. Portanto, terá macarrão, lasanha, nhoque e a famosa polenta frita.

Mais sobre o cantor

Paulista, nascido na cidade de São Paulo como Sérgio Bavini, o sertanejo de 82 anos tem ascendência italiana. Seus avós nasceram na Itália e vieram para o Brasil em 1905.

Grande referência no sertanejo raiz, um dos ritmos mais tocados em Goiás, o cantor vai animar a primeira noite dos visitantes com seus maiores sucessos. Dessa forma, irá agregar um toque da cultura italiana de seus ascendentes na sua música com canções como “O Mineiro e o Italiano”, de sua autoria. Ela é a versão italiana da música “Menino da Porteira”.

Atrações italianas

Além de Sérgio Reis, o Festival Italiano de Nova Veneza estará repleto de atrações que retratam a cultura italiana em 2022. Assim, estão previstas apresentações de dança típica do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro, da cidade homônima de Nova Veneza, em Santa Catarina. Além disso, do músico acordeonista Ricardo Tucci, que interpreta músicas em italiano, e do grupo Os Tenores do Brasil e do cantor Valdir Amaral, que trazem no seu repertório músicas italianas.

Para Maria do Carmo Basílio, uma das organizadoras do Festival Italiano de Nova Veneza, essa mistura de culturas é o que torna o evento mais rico. “O que une nossas tradições, a italiana e a goiana, é o quanto valorizamos a confraternização em torno de uma boa mesa. Amamos sentar juntos com familiares e amigos para uma refeição, que alimenta não só o organismo, mas também o coração”, diz.

Serviço: Abertura do Festival Italiano de Nova Veneza 2022

Quando: 4 de agosto

Horário: – a partir das 19h

Onde: Praça da Matriz – Igreja de Nossa Senhora do Carmo – Centro, Nova Veneza, Goiás

Duração do evento: De 4 a 7 de agosto