Concurso público visa a contratação de mais de 5 mil professores, em Goiás

Nesta sexta-feira (15/7) o Governo de Goiás publicou o edital do concurso público que visa a contratação de 5.050 professores do ensino médio. As vagas são para atuar na rede pública de ensino.

De acordo com o edital, os salários variam entre R$ 1.971,69 e R$ 3.943,37, além de auxílio alimentação e aprimoramento no valor de R$ 1 mil. As vagas estão distribuídas dentre todas as regiões do estado de Goiás.

Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrição que será de 14 de agosto a 12 de setembro, com taxa de R$ 100.

Banca examinadora e etapas do concurso

A instituição escolhida para ser a responsável pelo concurso público foi o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O processo de seleção dos professores foi dividido em prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos.

De acordo com o edital, a primeira etapa está prevista para acontecer no dia 25 de setembro. As provas devem ser aplicadas nos seguintes municípios:

Aparecida de Goiânia; Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Alto Paraíso de Goiás, Brasília, Britânia, Campos Belos, Caiapônia, Catalão, Ceres, Formosa, Goiânia, Goiás, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Mineiros, Nova Crixás, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, São Miguel do Araguaia e Uruaçu.

