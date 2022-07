Estrutura do viaduto da T-63 não foi abalada por incêndio, diz Defesa Civil

Apesar de não ter a sua estrutura abalada com o incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (15/7), o viaduto João Alves de Queiroz, localizado nas Avenidas T-63 com a 85 deve passar por uma restauração.

De acordo com a Defesa Civil de Goiânia, o trânsito segue interditado no local. Imagens que circulam na internet mostram o fogo tomando conta da estrutura.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a corporação foi acionada para combater as chamas por volta das 5 horas da manhã.

Após inspeções, o coordenador da Defesa Civil esclareceu que não há riscos do viaduto desabar, uma vez que a concretagem não foi afetada pelo incêndio.

“Nenhum risco de desabamento do viaduto. As placas de metal foram deformadas e correm risco de queda, após a perícia, a área será liberada para restauração”, disse o coordenador.

Desvios

Com o trânsito interditado no local, os acessos da Avenida T-63, sentido Pedro Ludovico – Setor Bueno, estão sendo feitos através de desvio pela Avenida S-2. Já no sentido contrário, o desvio esta sendo feito pela própria rotatória, localizada na parte de fora do viaduto.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra), local deve passar por uma limpeza. A previsão é de que o trânsito na parte inferior do viaduto João Alves de Queiroz seja liberado na próxima segunda-feira (18).

Equipes da Polícia Técnico-Científica também estiveram no local para avaliar se o incêndio foi criminoso.