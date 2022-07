Food Garden, no Flamboyant Shopping, tem chefs, oficinas e shows

O Flamboyant Garden Festival, no Flamboyant Shopping, recebe o Food Garden, de 18 a 22 de julho, sempre a partir das 17h. Assim, com entrada gratuita, quem for ao local poderá participar de oficinas temáticas, apreciar shows e comer nos restaurantes do Polo Gastronômico do centro de compras.

Participam do Food Garden os restaurantes Coco Bambu, Juá, Jun Sakamoto, Kabanas, Kanpai Blue e Luce. Todos ficam no Polo Gastronômico do Flamboyant Shopping. Além disso, marcas da área de alimentação do shopping, como Doce Doce, Johnny Joy, Mr. Cheney, Pizza Hut e QG. Ademais, terá convidados, os restaurantes Macellaio e Mafuá.

As novidades da edição também ficam por conta das oficinas assinadas pelo Senac Goiás. Desse modo, diariamente irá promover experiências para adultos e crianças. Entre os pratos que estão nas oficinas, há pipoca de sagu, mini hambúrguer e risoto de filé mignon. Além disso, bombom de uva no pote, mini pizzas, croqueta e hot brownie

Para compartilhar dicas, técnicas e conhecimento, cerca de 10 Chefs convidados se revezam no local em dias alternados. A música, outro ponto forte da programação, será comandada pelos cantores Anderson, vocalista do Mr. Gyn, e Tom Chris, sempre às 19h30, diretamente do palco Senac GO. O formato traz shows ao vivo e intimistas num repertório marcado por MPB e pop rock.

Confira AQUI a programação completa do evento.

Serviço: Flamboyant Garden Festival apresenta Food Garden

Local: área externa do Flamboyant Shopping Center, próximo ao Polo Gastronômico

Período: 18 a 22 de julho 2022

Horário: das 17h às 22h