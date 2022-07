Trânsito na Avenida T-63 é interditado após viaduto pegar fogo, em Goiânia

O viaduto João Alves de Queiroz, localizado no cruzamento das Avenidas T-63 e 85 pegou fogo. Com o incêndio, o trânsito no local segue interditado na manhã desta sexta-feira (15/7).

Imagens que circula na internet mostra as chamas tomando conta da estrutura. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) realizou o trabalho de combate ao incêndio.

Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) também estiveram no local, sendo responsável por realizar os desvios, em ambos os sentidos da pista, com o objetivo de evitar acidentes, visto que ainda não se sabe se a estrutura do viaduto foi comprometida.

Motoristas e pedestres que passavam pelo local, por volta das cinco horas da manhã, registraram o momento em que o fogo tomava conta da parte inferior do viaduto.

Estrutura do viaduto da T-63 pode ter sido comprometida

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, as chamas podem ter comprometido a estrutura metálica do viaduto. Por esse motivo a Defesa Civil deve ser acionada para realizar uma avaliação. As causas que levam ao início do incêndio ainda são desconhecidas.

“Nosso maior receio é em relação às colunas de sustentação da ponte, percebemos que as chamas causaram prejuízos no concreto e na base do viaduto. O acabamento foi muito comprometido e, a olho nu, não é possível avaliar todos os danos”, disse o tenente.

