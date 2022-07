Incêndio no viaduto da T-63 foi causado por homem procurando drogas

Nesta sexta-feira (15/7) um homem foi preso suspeito de atear fogo no viaduto João Alves de Queiroz, localizado nas Avenidas T-63 e 85, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO) o crime teria sido praticado na tentativa de procurar drogas.

Segundo o delegado responsável pelo caso, a droga estava dentro de um buraco e o suspeito teria jogado fogo para iluminar o local, na intenção de procurá-la.

“Ele primeiro tentou com um isqueiro, depois ateou fogo de um pedaço de papelão e esse pedaço de papelão teria caído nesse buraco. Dentro desse buraco, ele mesmo narrou que tinha colchão, tinha carotes de bebida, então o principio do incêndio foi ali”, completou o delegado.

O delegado explicou ainda que o homem possui passagens pela polícia, pelos crimes de roubo, uso de drogas e desacato. O suspeito foi preso no Setor Serrinha, em Goiânia, após os policiais analisarem as imagens das câmeras de segurança.

“Ele tinha uma característica, uma dificuldade para andar. Você via que ele andava arrastando a perna. Após sua identificação, nós conseguimos encontrá-lo em uma casa no setor Serrinha, bem próximo ao local do fato”, explicou o delegado.

Incêndio no Viaduto da T-63

Apesar de não ter a sua estrutura abalada com o incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (15), o viaduto João Alves de Queiroz, localizado nas Avenidas T-63 com a 85 deve passar por uma restauração.

De acordo com a Defesa Civil de Goiânia, o trânsito segue interditado no local. A previsão é de que o trânsito na parte inferior do viaduto seja liberado na próxima segunda-feira (18).