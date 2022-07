Vila Cultural Cora Coralina recebe programação do Festival LambesGoia

A Vila Cultural Cora Coralina recebe, a partir da próxima terça-feira (19/7), parte da programação do maior festival de lambe-lambe do Brasil, o Festival LambesGoia. Assim, a abertura será a partir das 18h, com a exposição Lambes Brasil ficando aberta até o dia 28 de julho. Além disso, o festival, criado para difusão e produção da técnica artística do lambe-lambe, já começou nesta sexta-feira (15/7), em diversas partes de Goiânia, com a articulação diversos murais individuais e coletivos na capital, além de oficinas de arte urbana.

Com curadoria de um dos principais coletivos de arte urbana do país, a exposição Lambes Brasil, montada na Vila Cultural Cora Coralina, reúne mais de 25 artistas de lambe-lambe locais e nacionais.

“Fizemos questão de escolher artistas de norte a sul do Brasil”, afirma a artista Bruna Alcantara, uma das curadoras do projeto. Desse modo, “questões humanitárias ligadas à igualdade social, racial e de gênero devem ser levantadas com as obras, já que a arte de rua é também uma arte questionadora”.

Um dos trabalhos de destaque no Festival LambesGoia é um cartaz de mais de dois metros de altura do coletivo Matriz, de Brasília. Formada por mulheres mães, a obra trata sobre a maternidade na pandemia. “Construímos esse lambe durante a pandemia, de forma remota, em meio ao cenário desafiador de estar em casa com os filhos”, diz Bárbara Moreira, artista integrante do coletivo. “Foi a nossa forma de dizer o quanto a pandemia recaiu sobre as mulheres gerando insegurança física”.

A primeira Mostra Lambes Brasil também conta com nomes já consagrados da arte em âmbito nacional. Dessa maneira, participam o paulistano Raul Zito, o alagoano A Coisa Ficou Preta e a maranhense Gê Viana.

O Festival

O LambesGoia foi um projeto piloto criado em 2019. Dessa forma, foi idealizado pelos artistas goianos Diogo Rustoff, Marcelo Marostica e Sertão Kosmico. Mais de 70 artistas participaram da 1ª edição, vindos de oito estados brasileiros e nove países. “Fizemos algo que a cidade de Goiânia nunca tinha visto antes”, comenta Marcelo.

Para essa edição, a expectativa é atrair ainda mais pessoas e artistas. Ao todo, já foram recebidos cartazes de artistas de 16 países, sendo que 90 artistas brasileiros também enviaram suas obras.

Entre 15 e 28 de julho, o Centro, e os setores Universitário, Oeste e Sul vão ganhar sete novos murais de artistas goianos, como Ricarjones, Karla Planta e Gabi Matos. Além disso, de artistas de outros estados, como a paranaense Bruna Alcantara e o sul-mato-grossense Leonardo Mareco.

Para Diogo Rustoff, o que atrai o público à técnica do lambe-lambe é a forma democrática como ela pode ser usada. “Não é preciso saber desenhar, pintar, usar spray. Com papel, caneta e um pouco de cola, qualquer pessoa pode produzir uma arte urbana”, afirma. “Esse tipo de evento abre um mundo de possibilidades artísticas e novas formas de observar os locais por onde transitamos”, completa.

Serviço: Festival LambesGoia | Vila Cultural Cora Coralina

Data: A partir do dia 19 de julho

Onde: Vila Cultural Cora Coralina