Novo sistema de parcelamento do IPVA faz número de adeptos dobrar, em Goiás

Depois que o Governo de Goiás anunciou e instaurou uma quantidade maior de parcelas para o pagamento do Imposto Sobre Veículos Automotores (IPVA), a procura pelo parcelamento quase dobrou no Estado.

Antes da mudança, era possível que o proprietário do veículo parcelasse o IPVA em até três vezes, porém com a mudança a quantidade de parcelas passou para dez.

Homicídio: Duas crianças de 5 e 7 anos são encontradas mortas em Bonópolis

Segundo informado pela Secretaria de Economia de Goiás, o crescimento de adeptos ao parcelamento foi de 94%, saltando de 151 mil para 293 mil veículos.

Fazendo um comparativo entre janeiro e junho de 2022, com o mesmo período do ano passado, esse crescimento representa 115%. Ao todo, no primeiro semestre de 2021, cerca de R$ 100 milhões foram realizados em parcelamento, em 2022 subiram para R$ 215 milhões.

Trânsito: Calendário IPVA 2022: confira as novas datas de pagamento em Goiás

Vale lembrar que a medida trouxe outra mudança para o pagamento do IPVA. Este, por sua vez, diz respeito ao pagamento da parcela única que passou do primeiro para o segundo semestre, possibilitando que seja feito a partir de setembro.

Além disso, neste ano de 2022, o calendário não foi fechado para nenhuma placa. Deste modo, o contribuinte pode realizar o pagamento das parcelas a qualquer momento, exceto depois do vencimento da data final, de setembro a dezembro.

Saúde: Governo quer distribuir remédio no SUS sem aval da Anvisa

Os boletos referentes ao exercício de 2022 devem ser emitidos através do site do Detran.

Descontos no IPVA 2022

Em 2022, o desconto de 5% a 10% no IPVA foi mantido para os participantes do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG). Com isso, mais de 441 mil proprietários de veículos terão desconto no imposto.

Educação: Materiais escolares podem ficar até 30% mais caros em 2022

Já a isenção do imposto é destinada a veículos com mais de 15 anos, para pessoas com deficiência, para ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar e veículo novo no ano da sua aquisição, comprado em concessionária goiana.