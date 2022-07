Pré-candidatura de Marconi Perillo ao Governo de Goiás é oficializada pelo PSDB

Neste sábado (16/7) o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) oficializou a pré-candidatura de Marconi Perillo ao Governo de Goiás. A definição de quem representará o partido nas eleições de 2022 foi feita durante um encontro estadual, em Goiânia.

O evento foi realizado com a finalidade de decidir se Perillo concorreria ao governo, senado ou como deputado. Apesar da definição de que Marconi será pré-candidato a governador, ainda não há um possível vice oficial para a chapa.

Conheça Marconi Perillo

Marconi Perillo é natural de Goiânia, mas viveu até os 15 anos na cidade de Palmeiras de Goiás. Atualmente com 59 anos de idade, o pré-candidato é casado com Valéria Perillo e pai de duas filhas.

Marconi é bacharel em direito e ingressou na carreira política como seguidor do ex-governador Henrique Santillo, de quem foi assessor especial. Perillo foi governador de Goiás por quatro vezes, em 1998, 2002, 2010 e 2014.

De acordo com a organização do evento, um enquete foi realizada entre os apoiadores do partido. O resultado da enquete foi 93% a favor da candidatura de Marconi Perillo ao governo de Goiás.

Os pré-candidatos ao Senado, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e Câmara dos Deputados, ainda estão sendo discutidos.