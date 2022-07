21ª edição do Vaca Amarela é anunciada para setembro de 2022

O Festival Vaca Amarela confirmou nesta quarta-feira (7/7), pelas redes sociais, que realizará, ainda em 2022, sua 21ª edição. Assim, segundo a organização do festival de música alternativa, o evento acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O anúncio foi feito cerca de três meses após a realização da 20ª edição, que aconteceu no mês de abril, após dois adiamentos. Inicialmente, a última edição do evento estava prevista para acontecer no final de 2021. Posteriormente, com o aumento dos casos de covid-19 na capital, a organização do festival optou pelo adiamento. Desse modo, realizou o evento em um momento mais seguro para todos os envolvidos.

Seletiva para escolha de bandas locais

Atualmente, a organização do Festival Vaca Amarela está realizando seletivas abertas para bandas e artistas goianos. Dessa maneira, os interessados devem preencher um formulário de inscrição disponibilizado pelo evento. Os selecionados irão se apresentar durante o evento.

A organização lembra que que as informações do formulário devem ser preenchidas corretamente, incluindo o envio de fotos e trabalhos já gravados pelo grupo ou artista.

Assim, nesta primeira fase será feita uma seleção de forma rápida. Ao todo, seis bandas serão escolhidas e divulgadas na próxima segunda-feira (11/7). A segunda fase consiste em em uma apresentação, no dia 16 de julho, Centro Cultural Martim Cererê.

Ao final da seletiva, três bandas serão escolhidas para compor o Line Up do 21º Festival Vaca Amarela. A organização do evento informa que mais detalhes sobre a programação serão divulgados em breve.

Em relação à venda de ingressos, o festival ainda não divulgou a data de início, o que deve acontecer nos próximos dias. Lembrando que além de bandas e artistas locais, a programação deverá trazer nomes de peso do cenário musical nacional.

Serviço: 21ª edição do Festival Vaca Amarela

Quando: 16, 17 e 18 de setembro

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer