Motorista que caiu de ponte é encontrado a 22 metros de profundidade, em Minaçu

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) conseguiu encontrar o corpo do motorista que desapareceu após a caminhonete em que estava cair de uma ponte no Rio Tocantins, em Minaçu, no norte de Goiás.

O condutor foi encontrado a cerca de 22 metros de profundidade, preso às ferragens. O CBMGO informou que a vítima tinha 56 anos de idade.

As buscas vinham acontecendo desde a tarde de sábado (16/7), quando a caminhonete conduzida por ele se acidentou. Os militares concentraram as buscas sobre as águas.

Corpo de Bombeiros não descarta a existência de outra vítima

O Corpo de Bombeiros ainda não descarta a possibilidade de que outra pessoa esteja desaparecida. Deste modo, parte do trabalho da corporação, neste domingo (17), ficou concentrada em retirar o carro e o corpo da vítima do fundo do rio.

“A chance existe, já que testemunhas disseram que tinha uma criança no carro. Mas pelo que reparamos no fundo, acreditamos que a vítima tenha sido apenas o motorista”, explica um sargento da corporação.

A ponte de onde o carro caiu fica localizada sobre o rio que alimenta a Usina Hidrelétrica de Cana Brava. As barras de ferro instaladas para fazer a proteção do local ficaram destruídas devido ao impacto do veículo, que perdeu o controle antes de cair.

