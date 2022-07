Programa Mais Empregos abre mais de 4 mil vagas de emprego para Goiás

O Programa Mais Empregos está com mais de 4 mil vagas de emprego abertas para o Estado de Goiás. De acordo com o programa, as oportunidades são destinadas a trabalhadores que possuem nível fundamental, médio ou superior, em várias cidades do estado.

As inscrições para concorrer às vagas devem ser feitas nas agências do Vapt Vupt. De acordo com a Secretaria da Retomada do Governo de Goiás, para se candidatar às oportunidades não se faz necessário o agendamento prévio para ter acesso ao balcão de empregos.

Vagas de emprego: Aparecida de Goiânia abre inscrições para jovens em cursos profissionalizantes

Ressalta-se que, para conferir as agências que estão realizando o atendimento, o usuário deve acessar o site oficial do Vapt Vupt e pesquisar por “Ser – Sine e Mais Empregos”, selecionando logo em seguida a opção “Intermediação de Mão de Obra”.

Ao comparecer na agência, o candidato precisa levar documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo.

Crime: Médico é indiciado após cobrar dinheiro para assinar apólice, em Goiânia

Qualificação profissional

Além das vagas de trabalho, o Programa Mais Empregos também realiza o encaminhamento dos candidatos para cursos nas categorias superior, técnico de nível médio, qualificação e capacitação/atualização profissional.

Em relação aos cursos, estes são oferecidos nas modalidades presencial e ensino a distância (EaD). Os cursos são totalmente gratuitos, indicados de acordo com o perfil profissional de cada candidato.

Economia: Agências da Caixa voltam ao horário de atendimento pré-pandemia amanhã (23)

Para verificar em quais agências o serviço está disponível, também é necessário acessar o site do Vapt Vupt, e pesquisar por “Ser – Sine e Mais Empregos”, selecionando logo em seguida a opção “Encaminhamento para qualificação e capacitação profissional”.