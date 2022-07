Cerca de 11 pessoas ficam feridas após carro invadir restaurante, em Goiânia

Nesta terça-feira (19/7) um carro invadiu um restaurante no setor Jardim Goiás, em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) diversas pessoas almoçavam no local. Ao todo 11 pessoas ficaram feridas.

Dentre as vítimas, duas estavam inconscientes e as demais sofreram algumas escoriações. Testemunhas disseram que o motorista do veículo passou mal enquanto dirigia, colidindo contra outro veículo parado no semáforo, subindo no meio-fio e invadindo o restaurante.

Apesar das informações repassadas por pessoas que estavam no local, os órgãos oficiais ainda não detalharam a dinâmica do acidente. Nenhum funcionário do local foi atingido.

Uma equipe da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi chamada ao local para investigar o acidente.

A notícia está sendo atualizada