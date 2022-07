Dança em Trânsito chega a Goiânia com espetáculos ao ar livre e oficinas

O festival internacional Dança em Trânsito chega a Goiânia entre os dias 5 e 9 de agosto, com espetáculos ao ar livre, oficinas e residências artísticas. Assim, o objetivo de difundir, democratizar e valorizar a dança contemporânea. Esta é a segunda vez que a capital goiana recebe o evento, sendo uma das 30 cidades anfitriãs do festival que percorre as cinco regiões do país, além de chegar até a França.

Em Goiânia, o Parque Flamboyant e o Parque Vaca Brava serão palcos do festival Dança em Trânsito, nos dias 8 e 9 de agosto, respectivamente. Desse modo, serão seis apresentações de artistas de Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Portugal e Espanha. Entre os dias 5 e 7 de agosto será oferecida uma residência de criação voltada para o público infanto-juvenil com Kiko López (Barcelona/Espanha) na sala de dança do Teatro SESI, em Goiânia. Além disso, de 23 a 27 de agosto, Márcio Cunha (Rio de Janeiro) oferecerá uma oficina voltada para crianças e adolescentes em Minaçu. As inscrições podem ser feitas no site www.dancaemtransito.com.br. Toda a programação é gratuita.

Espetáculos

No dia 8 de agosto, às 17h30, o Parque Flamboyant vai ser palco para três apresentações: “Lo que los árboles no cuentam”, com Kiko López e Hector Plaza, de Barcelona (ES). Também fragmentos do espetáculo “Prosa”, com Nayane Fernandes e Fernanda Hilário (Goiânia/G). Ademais, “Adapta-bilidade” com Nimo cia de dança (Rio de Janeiro, Brasil, e Portugal).

Já no dia 9 de agosto, às 12h, o parque Vaca Brava será palco para “Blue Monday”, com Hector Plaza e Agnes Sales, de Barcelona (ES). Ainda para “Ekesa-Sanko”, com a companhia de dança Corpus entre Mundos (Brasília/DF), bem como fragmentos do espetáculo “Prosa”, com Nayane Fernandes e Fernanda Hilário (Goiânia/GO).

Esta 20ª edição do festival internacional Dança em Trânsito conta com oito circuitos de apresentações, residências artísticas e oficinas reunindo 32 companhias nacionais e nove internacionais. Nesta edição, o festival passa também por Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará, Maranhão, Paris, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia. Os circuitos começaram no mês de julho e seguem até outubro.

Residência artística e oficina

A residência “Do Solo ao Fluxo”, com Kiko López, tem duração de quatro horas e é voltada para adultos. Os interessados devem se inscrever no site do evento e a residência é aberta a qualquer pessoa interessada. Dessa maneira, acontecerá em Goiânia, na sala de Teatro do Sesi, entre 5 e 7 de agosto. A residência nasce com o objetivo de fortalecer e expandir nossa relação de fluxo com a gravidade, o movimento e o espaço onde nos relacionamos.

Já a oficina de criação em dança para todes, com Márcio Cunha, trabalhará com jogos de improvisação. Além disso, com danças populares brasileiras. O objetivo é desenvolver um discurso cênico, bem como uma produção em dança, tendo em vista as potências do grupo e individuais. Assim, será oferecida entre 23 e 27 de agosto em Minaçu. Os interessados devem se inscrever no site do evento.

Sobre o festival

Criado em 2002, o festival Dança em Trânsito é parte do projeto Ciudades Que Danzan. Dessa forma, reúne 41 cidades em diversas partes do mundo com o intuito de difundir a dança contemporânea. Há 19 anos, o projeto abarca apresentações artísticas, formação, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança de diversas cidades do Brasil e do mundo. Desde sua criação, o Dança em Trânsito já realizou mais de 1 mil apresentações de dança contemporânea, passando por 30 cidades no Brasil e no exterior, para um público de mais de 60 mil pessoas.

Sua versão 100% on-line em 2020 ganhou indicação ao Prêmio Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA), na categoria “difusão”. Seu formato híbrido em 2021 venceu o desafio de manter sua essência de festival itinerante, promovendo um intercâmbio cultural entre 25 cidades brasileiras.

Serviço: Dança em Trânsito em Goiânia

Quando: Espetáculos – 5 a 9 de agosto | Residência Artística com Kiko López (Barcelona/ES) – 5 a 7 de agosto | Oficina de criação com Márcio Cunha (Rio de Janeiro) – 23 a 27 de agosto, em Minaçu

Ingressos: Programação gratuita