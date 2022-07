Grupos Sinfônicos do Basileu França recebem inscrições

A Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França está com inscrições abertas para os Grupos Sinfônicos. Assim, o processo seletivo oferece 65 vagas distribuídas entre a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, a Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás, a Banda Sinfônica Jovem de Goiás, bem como a Big Band Basileu França. Desse modo, os selecionados podem ser contemplados com a Bolsa Artista, com valores de R$ 600 e R$ 800 mensais.

Os interessados devem se inscrever pelo site (https://basileufranca.com.br/editais/). Dessa maneira, a seleção será realizada do dia 1º ao dia 4 de agosto. O resultado final será divulgado no dia 8 de agosto. A lista de convocados será publicada no site da escola e também no da SEDI – Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás (l1nq.com/pW5ES).

Mais sobre os cursos

Os cursos para os para os Grupos Sinfônicos do Basileu França são gratuitos, e os alunos devem participar de eventos como parte de sua formação profissional. Dessa maneira, no total, serão selecionados 65 músicos. Na Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás são 17 vagas (flauta, oboé, fagote, trompa, trompete, violino, viola, violoncelo e contrabaixo). Já Orquestra Sinfônica Juvenil Pedro Ludovico Teixeira vai selecionar 11 músicos (clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, percussão, viola, violoncelo e contrabaixo).

Além disso, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás vai selecionar nove candidatos (soprano, contralto, tenor e baixo). Para a Banda Sinfônica Jovem de Goiás são 11 vagas (saxofone barítono, flauta, oboé, fagote e trompa). Ademais, a Big Band Basileu França terá 17 vagas (saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompete, trombone, contrabaixo elétrico e guitarra).

De acordo com o coordenador dos Grupos Sinfônicos, Eliel Ferreira, o processo seletivo é individual. A banca é formada pelos próprios professores da EFG em Artes Basileu França e na audição são observados quesitos como: ritmo, afinação, sonoridade e coesão artística. “É um processo mais para averiguarmos qual é o nível do candidato e assim, decidirmos qual o melhor grupo devemos encaminhar ele”, detalha.

“A prática em conjunto faz com que o aluno desenvolva de maneira mais rápida e efetiva. Quando o músico participa de um Grupo Sinfônico, além dele desenvolver a técnica individual é desenvolvido outras habilidades como: o respeito, a escuta e a desenvoltura no palco, em apresentações artísticas”, finaliza Eliel Ferreira.

Serviço: Inscrições para os Grupos Sinfônicos da EFG em Artes Basileu França

Onde: https://basileufranca.com.br/editais/

Quando: até 26 de julho

Mais informações: (62) 3941-1065 ou (62) 3095-6389.