Menino é atacado por cachorro e perde parte da orelha, em Aparecida de Goiânia

Uma criança, de 4 anos, perdeu parte da orelha após ser atacado por uma cachorra enquanto passeava com a mãe, no município de Aparecida de Goiânia, localizado na Região Metropolitana da capital.

De acordo com informações repassadas pela mãe do menino, ela e o filho tinham ido até uma praça e na volta para casa foi surpeendida pelo animal, que conseguiu derrubar a criança no chão.

“Vivi um filme de terror. Não sabia o que fazer. Fiquei desesperada, gritando. Meu filho também estava gritando”, relembra a genitora.

Atendimento médico após o ataque

O caso aconteceu na quarta-feira (13), no Bairro Papillon Park. Depois de ser atacado, o menino foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aparecida de Goiânia, onde foi necessário transferi-lo para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Ele perdeu a parte mais fina da orelha em cima e machucou a parte de trás”, explicou a mãe.

Sobre o atendimeno médico prestado à vítima, o Hecad informou que a criança foi atendida na instituição no mesmo dia, ficando internada e recebendo alta no dia seguinte, depois que o tratamento com antibióticos foi iniciado.

Após receber alta hospitalar, o menino foi encaminhado para “atenção primária para dar continuidade ao tratamento”. A mãe da vítima conta que desde o ataque está traumatizada e desde então não levou mais o filho até a praça.