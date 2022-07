Amigo Secreto e Gyuri são as estreias da programação do Cine Cultura

Os documentários Amigo Secreto e Gyuri estreiam nesta quinta-feira (21/7) na programação do Cine Cultura. Além disso, continuam em cartaz no cinema Boa Mãe e Espere que esta te encontre e que estejas bem.

Na sexta-feira (22/7), às 19h, o Cine Cultura recebe na programação uma sessão gratuita de lançamento do documentário sobre Martim Cererê. Assim, dirigido por Pedro Fernandes, a obra traz detalhes sobre a construção e simbolismo que o centro cultural tem para a cultura goiana.

Amigo Secreto, da diretora Maria Augusta Ramos, reconta a história de um vazamento de conversas entre várias autoridades do Brasil que abalou a credibilidade da Operação Lava Jato. Desse modo, durante crise, quatro jornalistas acompanham os desdobramentos do caso, “numa sequência de situações que colocam a democracia brasileira em risco”.

Gyuri fala sobre Claudia Andujar, que exilou-se no Brasil e dedicou a vida à salvaguarda dos povos Yanomami após a Segunda Guerra Mundial. Dessa maneira, seu acervo, sua militância, seu passado de guerra e a vulnerabilidade atual dos indígenas são revistos. Dessa forma, acontecem por meio de diálogos de Andujar com o xamã Davi Kopenawa e o ativista Carlo Zacquini, com a interlocução do filósofo húngaro Peter Pál Pelbart.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura do dia 21 a 27 de julho

15h – Espero que esta te encontre e estejas bem (Livre)

16h40: A Boa Mãe (14 anos)

18h40: Amigo Secreto (12 anos) – exceto sexta-feira 22/7

21h: Gyuri

*Sexta-feira (22/7)

19h: sessão gratuita de lançamento do filme goiano Martim Cererê – O Filme, de Pedro Fernandes