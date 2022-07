Avenida 85 tem trânsito liberado após incêndio no viaduto da T-63, em Goiânia

O trânsito no encontro das Avenidas 85 e T-63 foi liberado na noite desta terça-feira (19/7) após incêndio no Viaduto João Alves de Queiroz, em Goiânia.

Apesar da liberação, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que apenas o tráfego da trincheira do viaduto foi liberado. Assim, os motoristas poderão trafegar por ambos os sentidos da Avenida 85.

A pasta informou também que a parte elevada do viaduto será liberada apenas depois que os estudos e pareceres referentes a estrutura do local forem concluídos. Segundo a SMM, a liberação da parte inferior aconteceu após a retirada das placas atingidas pelo fogo.

Relembre o incêndio no viaduto da T-63

O incêndio no viaduto da T-63 aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15/7). De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito de atear fogo no local foi preso no mesmo dia e solto no dia seguinte.

O homem, de 41 anos, teria cometido o crime de forma acidental, enquanto procurava drogas. O delegado responsável pelo caso informou que a droga havia caído dentro de um buraco e o homem usou fogo para iluminar o local e procurá-la.

Conforme a Defensoria Pública, o suspeito foi liberado “com a obrigação de não mudar de endereço e de se apresentar no fórum sempre que for chamado”.

