Centro Cultural Octo Marques recebe mostra com artistas goianos

O Centro Cultural Octo Marques inaugura nesta quarta-feira (20/7), às 18h, a exposição coletiva “O show de todo artista tem que Continuar – Lei Aldir Blanc: Artes Visuais”. Assim, a mostra reúne obras de artistas da capital e diversos municípios de Goiás que foram premiados em edital.

A exposição no Centro Cultural Octo Marques, no Parthenon Center, no Centro, fica em cartaz até 19 de agosto. Desse modo, tem visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Dessa maneira, por se tratar de uma premiação com tema livre, o público conferirá obras artísticas plurais. Além disso, nas mais diversas linguagens e técnicas. Porém, todas têm um denominador comum, que é a influência das experiências vividas durante a pandemia de Covid-19 sobre o processo criativo de cada artista.

No total, são mais de 60 artistas que vivem em Goiás que, em contrapartida ao aporte financeiro da premiação, divulgam seus trabalhos numa galeria artística para os apreciadores e compradores de arte, enriquecendo, assim, seus currículos artísticos.

O edital destinado às artes visuais contemplou 85 propostas, no sistema de cotas e universal. Ademais, ainda foi reservada cota mínima de 50% dos projetos aprovados para propostas oriundas dos municípios do interior, para cada categoria.

Segundo o secretário de Estado da Cultura (Secult Goiás), Marcelo Carneiro, além do apoio e da divulgação de projetos artísticos e culturais de todo o Estado, “a premiação, via editais da Lei Aldir Blanc, também diminuiu o impacto socioeconômico no setor num momento delicado como o de uma emergência sanitária global”.

Serviço: Centro Cultural Octo Marques recebe exposição “O show de todo artista tem que Continuar – Lei Aldir Blanc: Artes Visuais”

Quando: até 19 de agosto

Visitação: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Entrada: Gratuita

Endereço: Edifício Parthenon Center – Rua 4, nº 215 – Centro