Covid-19: crianças de 3 a 5 anos começam a ser vacinadas, em Goiás

O Estado de Goiás deu início, nesta quarta-feira (20/7), a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 5 anos. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/GO) já existem vacinas disponíveis para iniciar a imunização.

A orientação repassada pela Superintendência de Vigilância em Saúde é de que os municípios iniciem, imediatamente, a vacinação, uma vez que o estado possui um quantitativo de doses da CoronaVac disponível.

“Temos nos estoque dos municípios um quantitativo que garante o início dessa vacinação, garantindo, inclusive, a segunda dosa para crianças nessa faixa etária”, informou Cristina Laval, assessora técnica da Superintendência de Vigilância em Saúde.

A assessora técnica completou dizendo que uma pequena quantidade de municípios está sem estoque de vacinas, todavia as doses podem ser retiradas, por equipes regionais, na rede de frios do Estado, com o objetivo de realizar a distribuição para as cidades.

Municípios se manifestam sobre imunização de nova faixa etária

Sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia informou que devido a quantidade de doses da vacina em estoque, neste primeiro momento, irá vacinar apenas as crianças, nesta faixa etária, que forem imunossuprimidas.

Estima-se que a capital de Goiás tenha mais de 38 mil crianças na faixa etária dos 3 aos 5 anos de idade.

A informação repassada pela SMS de Aparecida de Goiânia é que a vacinação da nova faixa etária será feita em todos os 39 postos de saúde do município. Assim, as doses já começaram a ser distribuídas e o início da aplicação estava previsto para acontecer ao 12h de hoje (20).

As unidades básicas de saúde funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h. A Maternidade Marlene Teixeira, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, e a Central de Imunização de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h.