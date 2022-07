UEG lança edital de concurso público com salários de mais de R$ 3,5 mil

Nesta terça-feira (19/7) a Universidade Estadual de Goiás (UEG) lançou três editais de concurso público, com 146 vagas, voltados para a contratação de professores de ensino superior. Os salários são de até R$ 3.836,24.

Os interessados devem realizar a inscrição via internet entre os dias 30 de agosto de 29 de setembro. As vagas são destinadas ao preenchimento de postos e cadastro reserva para mais de 15 cidades do Estado de Goiás.

Incêndio: Bombeiros combatem o incêndio na Chapada dos Veadeiros pelo 4º dia seguido

Os professores selecionados devem atuar nas áreas de ciências agrárias e sustentabilidade, ciências da saúde e biológicas e ciências tecnológicas. De acordo com os editais publicados, a taxa de inscrição é de R$ 250.

Vale lembrar que os candidatos podem solicitar a isenção da taxa dentro do prazo estabelecido pelo documento, que é de 10 a 15 de agosto. A prova está prevista para ser realizada no dia 23 de outubro.

Administração pública: Gestão pública de Aparecida de Goiânia é referência para outros municípios

Fases do concurso da UEG para contratação de professores

Segundo os editais, os concursos foram divididos em cinco fases, sendo elas: prova objetiva; prova dissertativa; prova didática; avaliação de títulos e produção científica; avaliação multiprofissional. A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 21 de abril de 2023.

Os editais estabelecem também que as cidades de aplicação das provas objetivas e dissertativas e cidades para lotação das vagas serão as seguintes:

Saúde: Saiba quais são os grupos goianos que terão prioridade na vacinação contra a covid-19

Anápolis; Campos Belos; Ceres; Goianésia; Ipameri; Iporá; Itaberaí; Itumbiara; Palmeiras de Goiás; Pires do Rio; Porangatu, Posse, Quirinópolis; Santa Helena de Goiás; São Luís de Montes Belos; Trindade.

As demais etapas serão aplicadas também em Anápolis e Região Metropolitana de Goiânia, conforme os editais de convocação.