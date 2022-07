Criação da Casa do Autista é sancionada pela prefeitura de Goiânia

A Lei que cria a Casa do Autista em Goiânia foi sancionada na última terça-feira (19/7) pelo prefeitor Rogério Cruz. Assim, o espaço será destinado ao desenvolvimento da interação social, comunicação e habilidades cognitivas e motoras. Dessa forma, atenderá tanto pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como prestará assistência aos familiares dos pacientes. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município.

O projeto, de autoria do vereador Santana Gomes, foi aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia em junho de 2022. Desse modo, prevê que a Casa do Autista em Goiânia terá atendimentos com nutricionistas, neuropediatras e fisioterapeutas. Além disso, de terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicopedagogos.

Segundo o decreto, despesas com a execução serão custeadas por dotações orçamentárias próprias. Ademais, caso necessário, poderão ser suplementadas. Ainda não há uma data para que a Casa do Autista em Goiânia passe a funcionar plenamente.

De acordo com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, a execução do projeto “garantirá à cidade um avanço significativo na inclusão das pessoas neurodiversas”.

“Nossa gestão sempre será pautada no cuidado com as pessoas e, providenciar um direcionamento da atenção do poder público a elas, além de reforçar nosso compromisso com o respeito às diversidades, é assegurar seus direitos plenos de existência”, afirmou o prefeito de Goiânia.