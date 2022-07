EP póstumo de Marília Mendonça, ‘Decretos Reais’, é lançado nesta quinta (21)

A cantora Marília Mendonça terá um novo trabalho lançado nesta quinta-feira (21/7), a partir das 21 horas. Trata-se do EP Decretos Reais. O trabalho será lançado um dia antes do aniversário da artista.

Marília Mendonça, conhecida como Rainha da Sofrência, faleceu aos 26 anos, vítima de um acidente de avião que aconteceu no último dia 5 de novembro, em Minas Gerais.

O anuncio do lançamento do EP póstumo foi feito através das redes sociais da cantora, em um vídeo publicado na noite desta quarta-feira (20). O disco conta com canções inéditas e uma “série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real”.

“À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se”, diz a legenda da publicação.

Fãs e internautas ficaram eufóricos com a notícia e usaram o espaço destinados aos comentários para relembrar o legado e a saudade que sentem de Marília Mendonça.

“A saudade é proporcional ao seu tamanho, Marília. Sem fim”, escreveu um. “Como eu queria ela aqui vendo todo esse sucesso o fenômeno que ela é. Para sempre viva em nós”, disse outra.

Lançamento de Decretos Reais, EP Póstumo de Marília Mendonça, é anunciado

O vídeo que anuncia o lançamento do EP Decretos Reais possui mais de cinco milhões de visualizações e ultrapassa o marca de 24 mil comentários.

Nesta última semana, Marília Mendonça se tornou a primeira artista brasileira a atingir 8 bilhões de streams no Spotify. Esse é o segundo recorde que a cantora bate em menos de um ano após a sua morte.

