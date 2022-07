Goiânia inicia vacinação contra Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos

A prefeitura de Goiânia inicia, nesta quinta-feira (21/7), a vacinação contra Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos. Assim, para esse público estão disponíveis 72 salas de vacinas em todos os sete Distritos Sanitários de Saúde da cidade. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

Na vacinação contra a Covid-19 em Goiânia destas crianças, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que será utilizada a vacina CoronaVac. Desse modo, o esquema vacinal será com duas doses e intervalo de 28 dias entre elas, conforme aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A estimativa é de que 38,6 mil crianças estão aptas a se vacinar em Goiânia. Dessa maneira, são 19,3 mil com 3 anos, e 19,3 com 4 anos.

“Os pais e responsáveis por nossos pequenos goianienses sempre demonstraram interesse e estão aderindo às vacinas da campanha como uma forma de prevenir a Covid-19. Essa ampliação é mais um grande passo na luta contra o coronavírus”, ressalta o prefeito Rogério Cruz.

O titular da SMS, Durval Pedroso, afirma que é importante que os pais ou responsáveis entendam o quanto essa vacina protege seus filhos. “Assim como as outras, essa vacina é eficaz, tem comprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, por isso, contamos com a compreensão de todos”, ressalta.

Durval destaca “a alegria de ver crianças no Centro Municipal de Vacinação (CMV) dando exemplo, além de entender a importância de se proteger”. “Ontem, por exemplo, tivemos o caso dos irmãos gêmeos Davi da Silva e Lucas da Silva, de apenas 03 anos, que foram imunizados e mesmo sem entender muito bem, demonstravam felicidade em se imunizar e nem choraram. Foram verdadeiros guerreirinhos”, pontua o secretário.

Para vacinar

No ato da vacinação, os responsáveis devem apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação da criança, um documento, e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br).

Vacinação contra a Covid-19 em Goiânia para as demais idades

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia prossegue para as demais idades. Dessa forma, pessoas com 40 anos ou mais, que tomaram o primeiro reforço (3ª dose) há pelo menos quatro meses, devem tomar um segundo reforço (4ª dose). Todas as pessoas com 12 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses podem tomar uma dose de reforço.

Além das crianças de 03 e 04 anos, as unidades de saúde de Goiânia seguem aplicando a primeira dose da vacina em todas as pessoas com 05 anos ou mais, e a segunda dose, considerando o fabricante e intervalo a partir da primeira aplicação.

Quem tem de 18 a 39 anos deve tomar duas doses de reforço (total = 3 doses). Ademais, quem tem 40 anos ou mais deve tomar três doses de reforço (total = 4 doses). O intervalo entre as doses é de dois meses entre a dose inicial e o primeiro reforço, e quatro meses entre os reforços seguintes.