Popeyes, rede de frangos fritos, chega a shopping de Aparecida

A rede Popeyes, segundo maior grupo de restaurantes de frango fritos de fast food, abrirá loja no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. A informação foi divulgada primeiramente pelo site Curta Mais, e confirmada pelo Aproveite a cidade. Ainda não há data confirmada para abertura do restaurante, o que deve acontecer nos próximos meses.

Em 2021, o Buriti Shopping também o local escolhido para a abertura da primeira loja do KFC em Aparecida e Goiânia. A Kentucky Fried Chicken é o maior grupo de restaurantes de frango fritos de fast food do mundo.

Mais sobre a rede Popeyes

A rede Popeyes tem mais mais de 2,6 mil restaurantes no Estados Unidos e outros 30 países do mundo. Dessa maneira, segundo a Wikipedie, c erca de trinta locais são de propriedade da empresa, sendo o restante de franqueados. No Brasil, a empresa chegou em 2018, e tem algumas lojas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

No cardápio da rede Popeyes, que chega ao Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, será possível encontrar diversos tipos de frangos fritos. Assim, tem baldes de frango, diversos tipos de sanduíches, batatas fritas e combos. Um dos hambúgueres mais famosos é o “The Sandwich”, que faz sucesso nos Estados Unidos desde 2020, e que é vendido nas lojas brasileiras.