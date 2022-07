Goiás já possui 12 casos confirmados de varíola dos macacos; saiba mais

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o número de casos confirmados de varíola dos macacos, em Goiás, subiu para 12. A divulgação foi feita nesta sexta-feira (22/7).

Ainda segundo informado pela pasta, do total de casos, nove foram confirmados em Goiânia, dois em Aparecida de Goiânia e um em Inhumas. Outros 16 pacientes suspeitos de estarem com a doença estão sendo investigados.

Trânsito: Cresce mais de 30% número de batidas contra postes neste ano, em Goiás

Vale ressaltar que na quinta-feira (21), o número de confirmações estava em dez casos. Todos os pacientes que contraíram a varíola dos macacos são homens, com idades entre 26 e 43 anos.

A SES/GO ressalta que, até o momento, não há transmissão comunitária da doença no Estado e afirma que tem treinado com frequência as equipes de saúde sobre a vigilância, atendimento e diagnóstico da varíola dos macacos.

Saúde: Descoberta de vírus da zika em macacos sugere ciclo silvestre da doença

Casos confirmados de Varíola dos Macacos

Em âmbito mundial, há cerca de 15.848 casos de varíola dos macacos confirmados e cinco mortes causadas pela doença. No Brasil, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, já são 607 confirmações até esta sexta-feira (22).

Em território brasileiro, a varíola dos macacos têm se concentrado principalmente em São Paulo, que conforme dados do ministério, o já registrou 438 diagnósticos positivos da doença, representando cerca de 72% do total.

Perigo: Avião que partiu de Goiânia faz pouso de emergência após falha técnica

No Brasil, a primeira confirmação de varíola dos macacos aconteceu em 9 de junho, no estado de São Paulo. Desde então a doença já foi registrada em 13 estados brasileiros.

OMS decreta emergência de saúde global

Neste sábado (23) a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o avanço da varíola dos macacos como uma emergência global de saúde. A OMS levou em consideração o fato de que a doença já esta presente em 70 países, considerando o cenário como “extraordinário”.

Covid-19: França identifica nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações

A emergência pode desencadear alertas contra a propagação do vírus e propiciar investimentos em pesquisas que investiguem as causas da doença e tratamentos eficazes.