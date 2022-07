Suspeito de atropelar e matar casal se entrega à policia, em Goiânia

O homem, de 34 anos, suspeito de matar um casal de ciclistas atropelado, na GO-060, em Aparecida de Goiânia, se entregou para a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

De acordo com informações repassadas pelos policiais militares, o suspeito entrou em contato com a corporação e informou a sua localização, no setor Sítios de Recreio Mansões do Campus, a 27 km do local do crime.

O motorista, que não teve a sua identidade não foi revelada, foi encaminha 4º Distrito da Polícia Civil, em Aparecida de Goiânia. A corporação policial informou que durante a prisão o homem não disse nenhuma palavra e não apresentava sinais de embriaguez.

O suspeito será submetido a exame médico para saber se de fato ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente. Já o casal de ciclistas morreu no local do acidente.

Das três pessoas que estavam no veículo de passeio, um precisou de atendimento médico e o outro foi encaminhado à delegacia como testemunha. Já o motorista fugiu do local antes da chegada dos policiais.

Relembre o acidente

Na manhã deste domingo (24/7) um casal de ciclistas foi atropelado enquanto tentava atravessar a GO-060 em Aparecida de Goiânia. Com o impacto, a bicicleta foi arremessada para fora da pista, caindo em uma área de terra.

Já o casal foi arremessado e parou a alguns metros do carro. As vítimas morreram no local.