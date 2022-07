Carro pega fogo e chamas causam incêndio às margens da GO-213, em Caldas Novas

Neste domingo (25/7) o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), batalhão lotado em Caldas Novas, foi acionado para combater um incêndio em um carro que estava localizado na GO-213, KM 5, logo após o trevo de Rio Quente.

Investigação: Jovem de 24 anos morre após pular de trampolim de piscina, em clube de Goiânia

De acordo com a corporação de resgate, para apagar as chamas foram usados cerca de 350 litros de água. Devido ao fato do veículo ter pegado fogo no acostamento, a vegetação às margens da via também foi incendiada, uma vez que estava muito seca.

Trânsito: Prefeitura de Goiânia deve indenizar casal que caiu em vala sem sinalização

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate às chamas, que tomavam conta da vegetação próxima, usando sopradores. O condutor do veículo estava viajando sozinho e não se feriu.

Economia: Sancionada lei que permite parcelamento do IPVA em até 10 vezes, em Goiás

Corpo de Bombeiros combate incêndio

Veja abaixo as imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros no combate às chamas que tomaram conta do veículo e da vegetação.