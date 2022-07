Cidades goianas aproveitam retomada do turismo durante férias de julho

Cidades goianas turísticas, como Aruanã, Caldas Novas e Pirenópolis, com alta movimentação durante o mês de julho de 2022, mostram que Goiás acompanha a retomada nacional do turismo. Assim, têm conseguido, com investimento público e provado, oferecer infraestrutura, atrações e serviços de qualidade para os turistas.

A cidade de Aruanã, um dos destinos mais procurados na Temporada do Rio Araguaia, já não tem mais vagas na rede hoteleira. A prefeitura espera que 600 mil turistas passem pelo município até o fim do mês. Outra das cidades goianas turísticas, Pirenópolis tem ocupação nessas férias chega a 70% durante a semana. Além disso, de 100% nos fins de semana. Já Caldas Novas está com ocupação de 90% dos leitos durante as férias de julho, em média. Ademais, a expectativa da prefeitura é de receber, no total, 300 mil pessoas em julho.

Investimentos em cidades goianas turísticas

Para auxiliar na retomada do turismo no Estado, a Goiás Turismo investiu, em parceria com o Sebrae, mais de R$ 450 mil. Desse modo, a verba foi investida em qualificação de trabalhadores do setor, nas 10 regiões turísticas do Estado. Para aumentar a oferta de atrativos aos turistas, foram investidos R$ 3,5 milhões, através de edital de chamamento público, lançado em 2021. Dessa maneira, o recurso está sendo utilizado na realização de eventos, desde maio desse ano, em 15 municípios.

Hotéis, restaurantes e a rede privada voltada ao turismo, foram muito impactados pelas restrições das atividades econômicas durante a pandemia de Covid-19. Dessa forma, chegam nessa temporada de julho fortalecidos com recursos distribuídos em linhas de crédito. Seugundo a Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento), de janeiro de 2021 a junho de 2022, mais de R$ 29 milhões foram emprestados para 430 empreendedores.

Turismo nacional

Os dados mostram que Goiás está dentro da tendência nacional de crescimento no setor do turismo neste mês de julho. Nos últimos dois anos, o turismo nesta época de férias escolares foi prejudicado. Um exemplo são as companhias áreas que anunciaram ampliação na oferta de voos. A Latam terá 3 mil voos extras para este mês. Ao todo, a empresa espera transportar 3 milhões de passageiros. Já a Gol deve ampliar em 80% a oferta de voos.

O presidente da Goiás Turismo e também presidente do Fórum Nacional dos Dirigentes e Secretários Estaduais de Turismo (Fornatur), Fabrício Amaral, acredita que um dos principais fatores para o crescimento da movimentação nas cidades goianas turísticas, e também no Brasil, de uma forma geral, é a vacina.

“Com o avanço da vacinação e com a diminuição no número de óbitos por Covid 19, a população se sente mais confiante para voltar a viajar”, comenta Amaral.

Apesar dos bons números exibidos neste mês de julho, o turismo em Goiás já vem retomando o crescimento há algum tempo. O Estado foi o décimo mais visitado em 2021, segundo pesquisa do IBGE divulgada no início deste mês de julho. Outra pesquisa do instituto também revelou que no mês de abril de 2022 as atividades turísticas, em Goiás, aumentaram 8,3% na comparação com março deste ano, alcançando a maior alta do país, entre os Estados.