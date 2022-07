Cinemais, no shopping Bougainville, recebe festival de Cinema Italiano

A rede Cinemais, no Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia, recebe a 9ª edição no Brasil do 8½ Festa do Cinema Italiano, de 4 a 10 de agosto. Assim, terá uma seleção de 10 filmes vindos dos principais festivais internacionais e alguns dos maiores sucessos de bilheteria na Itália. Ao todo, serão aproximadamente 20 cidades participantes, sendo apenas um cinema por cidade.

Em 2019 o Festival alcançou mais de 22 mil espectadores, e neste ano volta a ser um evento presencial com boas expectativas. Dessa forma, a 9ª edição no Brasil do 8½ Festa do Cinema Italiano tem na programação filmes como “Il Buco”, projeto ousado de Michelangelo Frammartino que recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Veneza 2021. Além disso, a comédia “Guia Romântico para Lugares Perdidos”, de Giorgia Farina. Ademais, a premiére de “Ennio, o maestro”, de Giuseppe Tornatore.

Neste que é o ano de seu centenário, Pier Paolo Pasolini ganha homenagem com a exibição de “Mamma Roma”. O filme é um clássico neorrealista com Anna Magnani. “Promovemos aqui o Circuito Arte Bougainville e outras diversas ações que incentivam a cultura. Por isso, acreditamos que o Festival de Cinema Italiano tem tudo a ver com o público do nosso shopping”, comenta a head de marketing do centro comercial, Amanda Starling.

Mais sobre o projeto

A 9ª edição no Brasil do 8½ Festa do Cinema Italiano é uma realização da Associação Il Sorpasso, em colaboração com a Risi Film Brasil. Nasceu em Lisboa em 2008 e expandiu-se para outros países lusófonos. Desde 2014, o Festival cresceu exponencialmente no Brasil. Assim, a partir de sua 3ª edição, em 2016, passou a ser realizado em simultâneo nas principais cidades do país.

O evento conta com apoio dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, o festival também conta com o suporte institucional da rede diplomático-consular italiana no Brasil, além da organização logística da Bonfilm. Além dos parceiros institucionais, o patrocínio principal é da italiana Generali Seguros, primeira seguradora estrangeira a chegar ao Brasil, há 97 anos.

Serviço: 9ª edição no Brasil do 8½ Festa do Cinema Italiano | Cinemais Shopping Bougainville

Quando: de 4 a 10 de agosto

Onde: Shopping Bougainville – Rua 9, nº 1855 – Setor Marista