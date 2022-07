Exposição imersiva Beyond Van Gogh chega a Brasília em agosto

Maior exposição imersiva da obra do gênio holandês, Beyond Van Gogh chega a Brasília no dia 4 de agosto, após temporada de sucesso em São Paulo, onde já foi vista por mais de 300 mil pessoas. Assim, usando tecnologia de projeção para criar uma viagem sensorial, exposição já foi visitada por mais de 10 milhões ao redor do mundo, e ficará até 30 de outubro na capital federal.

Apesar de uma carreira e de uma vida curta marcada por tropeços e desilusões, Vincent Van Gogh criou uma obra deslumbrante. Desse modo, com o passar dos anos sua importância e magnitude o tornaram conhecido mundialmente nas artes plásticas.

A exposição imersiva Beyond Van Gogh é um misto de luz, arte, cor, música e formas. Dessa maneira, são projetadas no chão e nas paredes, dando ao visitante a sensação de estar dentro das obras do pintor. Para abrigá-la, a mostra será construída em um pavilhão de 2,5 mil metros quadrados no estacionamento do ParkShopping, em Brasília.

A experiência é embalada por uma trilha sonora contemporânea. Dessa forma, inclui nomes como Miles Davis, Pat Metheny, John Hopkins e o vencedor do Oscar Alexander Desplat. A exposição faz parte das comemorações oficiais do Aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922.

A experiência Beyond Van Gogh usa tecnologia de projeção por meio de 332 mil lumens – que determina a intensidade da luz – de 40 projetores, cada um classificado para 10 mil lumens. Desse modo, cada projetor, por sua vez, se conecta a um dos 12 computadores com monitores.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 70 a inteira, e R$ 35 a meia, de segunda a quinta-feira, no período diurno. Além disso, no período noturno, R$ 90 a inteira, e R$ 45 a meia. Na sexta-feira, sábado, domingo e feriados, a inteira custa R$110, e a meia R$55.

O VIP Experience custa R$190, e tem somente inteira. Nele, além do acesso à exposição, há de visitação livre dentro do período escolhido, uma pulseira Fast Lane, um drink selecionado no Café Van Gogh, e um pôster.

Vincent Van Gogh

O holandês Vincent Van Gogh (30 de março de 1853 – 29 de julho de 1890) é considerado um dos maiores artistas da história. Porém, teve pouco sucesso durante sua vida. Assim, todo o seu trabalho – cerca de 900 pinturas e 1100 desenhos – foi produzido durante um período de apenas 10 anos. Logo depois, ele sucumbiu à doença mental.

Sua fama cresceu rapidamente após sua morte, especialmente após uma grande retrospectiva de sua obra em Paris. A mostra aconteceu em 17 de março de 1901, organizada por sua cunhada Joanna Van Gogh, viúva de seu irmão Theo, que herdou as telas do mestre.

Várias de suas obras estão atualmente entre as mais admiradas e caras do mundo, como o Quarto em Arles (1888), Noite Estrelada (1889) e Lírios (1889). Além disso, Os Girassóis (1889), o Autorretrato (1889), Terraço do Café na Praça do Fórum (1888), bem como o Campo de Trigo com Corvos (1890), entre muitas outras.

Van Gogh foi um dos maiores influenciadores do expressionismo. O movimento de vanguarda europeu que influenciou a arte moderna mundial. Ademais, no Brasil, o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922.

Ele foi também particularmente importante como influência para os artistas brasileiros. Assim, sempre foi apreciado pelas novas gerações por ser precursor de uma arte que comunica com emoção, uma das máximas de seu trabalho.

Serviço: Exposição imersiva Beyond Van Gogh em Brasília

Quando: De 4 de agosto a a 30 de outubro de 2022

Local: Estacionamento Privado do ParkShopping – SMAS Trecho 1 – Guará, Brasília – DF

Horário: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e Feriados: 10h às 20h

Ingressos: A partir de R$ 35 | Link

Classificação Etária: Livre