Gameleira considerada como patrimônio histórico de Goiânia é incendiada

A centenária gameleira de Goiânia, localizada na Avenida Goiás no setor Balneário Meia Ponte, foi incendiada neste sábado (23/7). A árvore, que é considerada patrimônio histórico da capital, apresentou danos no tronco e queda de galhos, causados pelas chamas.

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) abriu inquérito para apurar as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para combater as chamas, todavia a estrutura da árvore já havia sido danificada.

No local, no interior da gameleira, foram encontradas velas e vasilhas com restos de comida. Por este motivo, a polícia acredita que o incêndio pode ser sido criminoso.

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) comunicou que uma equipe técnica irá até o local para averiguar os danos e realizar os cuidados necessários com a árvore após o incêndio.

Vale lembrar que, pare evitar danos na gameleira centenária, a Prefeitura Municipal de Goiânia chegou a solicitar que fossem feitas mudanças na rota do Bus Rapid Transit (BRT) do Eixo Norte-Sul.

As alterações foram feitas no cruzamento das avenidas Goiás e Nerópolis, à pedido da Amma. Quando o BRT foi projetado, agentes da Amma solicitaram que fosse feita uma alteração da rota, bem no cruzamento das Avenidas Goiás e Nerópolis, devido a existência da centenária.

Outra gameleira incendiada

Durante o mês de março deste ano, uma outra gameleira com mais de 50 anos e que estava localizada no Setor Marista, morreu após um incêndio de mais de 15 horas.

Inicialmente as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas o fogo voltou a queimar a árvore durante a madrugada do mesmo dia, mesmo após a realização de rescaldo.